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Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen S.Ş. ile H.B. arasında Millet Bulvarı'ndaki bir iş yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında birbirlerine tabancayla ateş eden S.Ş. ile H.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

S.Ş. ile H.B, sağlık ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Güncel Haberler

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