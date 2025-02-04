Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 5 Gözaltı

Kırıkkale'de, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gürler Mahallesi mevkisinde S.A. ile A.Ö, M.Ö, C.Ö, Y.Ö. ve M.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, tabancayla S.A'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sol bacak, kalça ve kasık bölgesinden yaralanan S.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.