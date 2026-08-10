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Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Gözaltı
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Kırıkkale'de çıkan tartışma sonrası silahlı saldırı düzenlendi. U.B., H.Y. ve B.E. ile tartıştıktan sonra tabancayla ateş açtı. H.Y. ayak bileğinden yaralanırken, B.E. kuruştan kurtuldu. Kaçan şüpheli U.B., polis tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

KIRIKKALE'de tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Zafer Caddesi üzerinde bulunan Baştaşlar İş Merkezi önünde meydana geldi. U.B. (31) ile H.Y. (43) ve B.E. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.B., tabancayla H.Y. ve B.E.'ye ateş açtı. H.Y. ayak bileğinden yaralanırken, B.E.'ye kurşun isabet etmedi. Şüpheli U.B. ise kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Y., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yapılan takibin ardından, olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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