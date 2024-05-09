Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Kırıkkale'de yapılan çalışmalar sonucunda siber suçlarla mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalandı ve 13 işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 107 kullanıcıyı belirledi ve adli işlem başlattı. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde 360 vatandaş bilgilendirildi.
Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 3 şüpheli yakalandı, 13 işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2-8 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 107 kullanıcıyı tespit etti.
Çalışmalarda 9 dijital materyali inceleyen ekipler, 9 nitelikli dolandırıcılık, 2 nitelikli hırsızlık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayı ile ilgili işlem başlattı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte, 360 vatandaş bilgilendirildi.