Kırıkkale'de Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Kırıkkale'de Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Güncelleme:
Kırıkkale'de seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü yangını fark ederek aracı yol kenarına park etti ve yardım çağırdı.

Kırıkkale'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

A.A. idaresindeki 07 EZ 858 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Araçta çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
