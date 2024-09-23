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Kırıkkale'de Sel Felaketi Sonrası Çalışmalar Devam Ediyor

Kırıkkale'de Sel Felaketi Sonrası Çalışmalar Devam Ediyor
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Kırıkkale Belediyesi, Ahılı köyünde meydana gelen selin yaralarını sarma çalışmaları kapsamında, sel sularını hızla tahliye ederek kapanan yolları açıyor. Yetkililer, yaşanan zararı en kısa sürede ortadan kaldırmak için seferber oldu.

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, merkeze bağlı Ahılı köyünde önceki gün meydana gelen selin yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sel sularının hızla tahliye edildiği, kapanan mahalle yollarının açıldığı belirtildi.

Sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle Ahılı Deresi'nin taştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sel nedeniyle yollar su altında kalırken, bazı bahçeleri su bastı. Dere üzerinde bulunan köprü ve çevresindeki bahçe duvarları yıkıldı. Yaşanan sel felaketinin ardından Kırıkkale Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kaan Yüksel ve Fen İşleri Müdürü Tolga Aktan bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Ekipler, meydana gelen zarar ve tahribatı bir an önce ortadan kaldırmak için tüm gücüyle çalıştı."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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