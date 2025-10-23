Kırıkkale'de Sel Felaketi: Bahşılı İlçesi Su Altında Kaldı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde meydana gelen sağanak sonrası sel felaketi yaşandı. Bahçelievler Mahallesi'nde yollar ve bazı bahçeler suyla doldu. Kaymakam Fidan Bozkır, zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde sağanak taşkınlara yol açtı.
Sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle Bahçelievler Mahallesi'ndeki yollar, bazı bahçeler ve kömürlükleri su bastı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını inceleyen Kaymakam Fidan Bozkır, zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Muhtar Halil Apaydın'dan bilgi alan Bozkır, kaymakamlık ve özel idaresi olarak gerekenlerin yapılacağını belirtti.
Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel