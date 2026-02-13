Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobilde hasar oluştu
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Berat K. tarafından kullanılan otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolunda şarampole devrildi. Sürücü yara almazken, araçta hasar meydana geldi.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde şarampole devrilen otomobilde hasar meydana geldi.
Berat K. idaresindeki 06 DNU 190 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kulu kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, araçta hasar oluştu.