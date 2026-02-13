Haberler

Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobilde hasar oluştu

Güncelleme:
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Berat K. tarafından kullanılan otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolunda şarampole devrildi. Sürücü yara almazken, araçta hasar meydana geldi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde şarampole devrilen otomobilde hasar meydana geldi.

Berat K. idaresindeki 06 DNU 190 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kulu kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücünün yara almadığı kazada, araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Eyüp Avan - Güncel
