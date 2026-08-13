Kırıkkale'de Gençler Sahne Aldı: 'Sahne Sırası Sende' Etkinliği
Kırıkkale Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Sahne Sırası Sende' etkinliğinde öğrenciler, sahnede söyledikleri şarkılarla yeteneklerini sergiledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için bu tür etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.
Kırıkkale Gençlik Merkezi tarafından "sahne sırası sende" etkinliği gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sahnede söyledikleri şarkılarla yeteneklerini sergiledi.
Açıklamada, gençlerin kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri etkinliklerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA