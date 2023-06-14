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Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı, arazileri su bastı

Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı, arazileri su bastı

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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazilerinde su baskınları yaşandı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazilerinde su baskınları yaşandı.

İlçede ikindi vakti görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki bazı yollarda hasar oluştu.

Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, ekili arazileri ve bahçeleri su bastı.

Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Kalankadı mevkisinde çamurla kaplanan yol, karayolları ekiplerince temizlendi.

Kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Eyüp Avan - Güncel

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