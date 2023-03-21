Kırıkkale'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 71 AD 002 plakalı otomobil ile 06 FF 8723 plakalı motosiklet, Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler Köprülü Kavşağı altında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletteki Cemal R. ile Mehmet Tufan H. kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazanın ardından aracını bırakarak kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel