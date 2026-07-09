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Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı otobüs kazası KGYS kamerasında

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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde kaygan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilme anı KGYS kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyreden D.A.G'nin kullandığı Süha Turizm firmasına ait 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsünün Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında kontrolden çıkarak devrilme anı KGYS kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, yolcu otobüsünün kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir süre sürüklenmesi ve sonra da devrilmesi yer alıyor.

Kırıkkale'de, 7 Temmuz'da devrilen yolcu otobüsünde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı. Otobüs şoförü D.A.G, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Burak Can
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