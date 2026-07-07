Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı

KIRIKKALE'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada, 92 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. Tekirdağ-Kayseri seferini yapan 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine, bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada henüz ismi öğrenilemeyen 92 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Sarıibrahim, araçta 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 41 kişinin bulunduğunu belirterek, "Sabahın ilk kırağısıyla zemin kayganlaşmış. Yolun kaygan olması nedeniyle yaşanan bir kaza. Tekrar görüyoruz ki yolcu otobüslerimizde bütün yolcularımızın kemerlerini bağlaması gerekiyor" dedi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıibrahim, otobüs şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı