Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden tornet yarışı düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenlerinin yardımıyla geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları tornetlerle yarıştı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenlerinin yardımıyla geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları tornetlerle yarıştı.

Önceki nesillerin özlemini gidermek, yeni nesillere de geleneksel oyun araçlarını öğretmek amacıyla Atatürk Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Şifa Gül Ülger ve öğrenciler tarafından demir ve ahşap gibi geri dönüşüm malzemelerinden tornet yapıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde oluşturulan pistte, öğrenciler yarışı tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam İbrahim Ergin, buradaki konuşmasında, alternatif spor dalları ve eğlencelerin, çocukların beceri ve oyun kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olacağını belirterek, yarışlarda birinci olan öğrencileri tebrik etti.

Teknoloji ve tasarım öğretmeni Şifa Gül Ülger de atık malzemelerden yeni tasarımlarla tornet yaparak, çocukların kendilerini geliştirmesini, telefon ve televizyon gibi araçlardan uzak tutmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Etkinliğe, Çelebi Kaymakamı Mehmet Melih Dalan, Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nafiz Arafat Tanıt ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karakeçili Kırıkkale Eğitim Güncel Haberler

2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi

2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum

 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Bakmadan Geçme

Murat Yıldırım, Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Murat Yıldırım Teşkilat dizisinden neden ayrıldı? GÜL HASTALIĞI NEDEN OLUR? Gül hastalığı nedir? Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kimi istiyor? Mourinho'nun "mutlaka kalmalı" dediği futbolcu kim? İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB tayin sonuçlarına nereden bakılır? İl dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek mi? Devlet Bahçeli ne dedi, ne yorum yaptı? DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? DGS sınav giriş yerleri nereden, nasıl öğrenilir? Schengen vize ücreti ne kadar oldu? Schengen vize ücretine ne kadar zam geldi? Schengen öğrenci vize ücreti ne kadar? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Haziran ayı emekli maaşları erken mi yatacak? Zekat vermek farz mı, kimlere farzdır? Zekat vermek için hangi şartlar gerekir? Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'la olan ilişkileri hakkında ne söyledi? Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık sevgili mi? SON DAKİKA: Son depremler nerede oldu? 11 Haziran Salı günü deprem oldu mu? MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kurban kesmek farz mı, sünnet mi? Kurban kesmek ibadet midir, şartı nedir? Bayramda neresi gezilir? İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde gezilecek yerler neresi? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi başladı mı? İBB Şehir Hatları sefer sayıları ve hatları yayınlandı mı? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi!
Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title