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Kırıkkale'de Nesli Tükenmekte Olan Su Samurları Fotokapanla Görüntülendi

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Kırıkkale'de kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlarla, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurları yuvalarında görüntülendi. Doğa Koruma ekipleri, yaban hayatını korumak amacıyla su samurlarını doğal ortamlarında kayda aldı.

Kırıkkale'de su samurları yuvasında görüntülendi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlarla nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurları yuvasında görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal alanlara kurulan fotokapanlar, su samurlarının yuvalarını kayda aldı. Yaban hayatını korumak ve doğal yaşamı izlemek amacıyla belirli noktalara yerleştirilen fotokapanlar sayesinde, nesli tehdit altında olan su samurlarının doğal ortamlarında görüntülendi. Elde edilen görüntülerin, su samurlarının bölgede sağlıklı bir popülasyon oluşturduğu gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Güncel
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