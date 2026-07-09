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Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Çamlıca köyünde Cemal Başbuğ'a ait müstakil evin çatısında çıkan yangın, eklentilere sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde büyük çapta hasar oluştu.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Çamlıca köyünde Cemal Başbuğ'a ait müstakil evin çatı kısmında çıkan yangın, evin eklentilerine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale, Bahşılı ile Hacılar Belediyeleri itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman
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