Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırıkkale'de motosiklet sürücüsü 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de 6 Kasım'da Alparslan Türkeş Bulvarı'nda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören 20 yaşındaki sürücü, kazada ağır yaralanmıştı.

Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 6 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ömer Efe Albayrak (20), tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ö.B. idaresindeki 16 ATN 954 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında Ömer Efe Albayrak yönetimindeki 06 DVR 679 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.???????

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Keşke tatsaydım

Süperstar'ın içinde ukde kalmış! En büyük pişmanlığını anlattı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti

Otomobil dünyasında bir devir kapandı! 32 yıllık efsane tarih oldu
Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var

Amedspor bombayı patlatıyor! Gelirse yer yerinden oynayacak
Üniversitede korkunç anlar! Panikle arkadaşına sarıldı, ikisi de alev aldı

Üniversitede dehşet! Panikle arkadaşına sarıldı, ikisi de alev aldı
Her vaazı olay oluyor! 'Silivri soğuktur' diyenlere yanıtı bomba

"Silivri soğuktur" diyenlere yanıtı bomba
Netanyahu konuşurken eşi ile eski Başbakan birbirine girdi

Netanyahu konuşurken eşinin yaptığına bakın! Bunu kimse beklemiyordu
Kadrodan çıkarıldılar! Türkiye ile karşılaşacak Fransa'da iki sakatlık birden

Millilerimiz ile karşılaşacak Fransa'da deprem!
Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü

Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü! Nedenini duyan şaştı