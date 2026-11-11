Kırıkkale'de motosiklet sürücüsü 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kırıkkale'de motosiklet sürücüsü 5 günlük yaşam mücadelesini kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale'de 6 Kasım'da Alparslan Türkeş Bulvarı'nda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören 20 yaşındaki sürücü, kazada ağır yaralanmıştı.
Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 6 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ömer Efe Albayrak (20), tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Ö.B. idaresindeki 16 ATN 954 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında Ömer Efe Albayrak yönetimindeki 06 DVR 679 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.???????
Kaynak: AA