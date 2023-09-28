Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Alparslan Burak Türe (31), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Kayseri karayolu ile Kırıkkale- Ankara karayolunun kesiştiği bağlantı noktasında meydana geldi. Alparslan Burak Türe yönetimindeki 06 CIH 038 plakalı motosiklet, bağlantı noktasına geldiği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Türe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Türe'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.