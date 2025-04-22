Kırıkkale'de Kur'an Kursu Gazze İçin Yardım Topladı
Bahşılı ilçesindeki 4-6 Yaş Kur'an Kursu, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 66 bin 200 lira yardım topladı. Kampanyaya hayırseverler de destek verdi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Yaşar Ertunç 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için 66 bin 200 lira yardım toplandı.
Kur'an kursu öğreticisi, öğrencileri ve velilerin "Zalime Karşı Mazlumun Yanında Maddi ve Manevi Saf Tut" sloganıyla başlattığı kampanyaya, ilçedeki hayırseverler de destek verdi.
Kampanya kapsamında toplanan 66 bin 200 lira Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) teslim edildi.
İlçe Müftüsü Hasan Karataş, kampanyada emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel