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Kırıkkale'de KÖYDES 2026 Planlaması

Kırıkkale'de KÖYDES 2026 Planlaması
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Kırıkkale’de Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) 2026 yılı programı kapsamında toplantı düzenlendi.

Kırıkkale'de Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) 2026 yılı programı kapsamında toplantı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, KÖYDES kapsamında kente tahsil edilen 76 milyon 200 bin liralık ödeneğin 185 köyün ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, köy yolları, içme suyu, kanalizasyon, sulama ve üstyapı yatırımlarına yönelik çalışmalar planlandı.

Kaynak: AA
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