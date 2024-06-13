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Kırıkkale'de Koruyucu Aile Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi

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Kırıkkale Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşüne Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, protokol üyeleri ve diğer katılımcılar katıldı. Yürüyüş, Kırıkkale Belediyesi'ne kadar devam etti.

Kırıkkale'de Koruyucu Aile Günü kapsamında Kırıkkale Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel, protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, ellerindeki pankartlarla bando takımı eşliğinde Kırıkkale Belediyesine kadar yürüdü.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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