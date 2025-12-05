Haberler

Kırıkkale'de kayınpeder tabancayla gelinini yaraladı, gelininin kız kardeşini öldürdü

Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki gelin Eser E. ve kız kardeşi, kayınpeder Y.E. tarafından tabancayla vuruldu. Kız kardeş Nilgün Geçer olayda hayatını kaybederken, Eser E. ağır yaralandı. Olay sonrası Y.E. kaçtı, yakalama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Y.E, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Eser E. ve kardeşi Nilgün Geçer'le bir araya geldi.

Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder Y.E, gelini ve gelininin kız kardeşine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan iki kız kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Geçer, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eser E'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, olay sırasında avukatlık bürosunda bulunan tarafların yakınları da fenalık geçirdi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Haberler.com
