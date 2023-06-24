Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonetin devrildiği kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Z. idaresindeki 71 AAB 590 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.Z. ile yanında yolcu olarak bulunan B.G., itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kamyonetten çıkartıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerince kaza alanında yapılan çalışmanın ardından kamyonet çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.