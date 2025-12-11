Kırıkkale'de kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü
Kırıkkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Nuriye Can, bir kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ü.M.T. (30) idaresindeki 06 DGM 685 plakalı kamyon, Etiler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nuriye Can'a (78) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Can'ın cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel