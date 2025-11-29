Haberler

Kırıkkale'de İş Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti


Kırıkkale'de endüstriyel ekipman üretim tesisinde gerçekleşen iş kazasında, 3 tonluk sac levhanın altında kalan işçiler Mutlu Atay ve Tekin Omay yaşamını yitirdi. İşçiler, cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

KIRIKKALE'de endüstriyel ekipman üretim tesisinde 3 tonluk sac levhanın altında kalıp hayatını kaybeden işçiler Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay (58), son yolculuklarına uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana gelen olayda, kaynak yapmak için hava kazanının içine giren işçiler Mutlu Atay ve Tekin Omay, 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu altında kaldı. Olayın ardından adrese sevk edilen ekipler tarafından 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürülen Atay ve Omay'ın cenazelerini, işlemlerinin ardından aileleri teslim aldı. Atay'ın cenazesi, Nokta Camisi'nde, Omay'ın cenazesi ile Selimözer Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

