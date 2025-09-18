Haberler

Kırıkkale'de İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Kaymakam Fidan Bozkır, programa katılan öğrencileri tebrik etti.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Barbaros İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Kaymakam Fidan Bozkır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ülger, ilçe protokolü, öğrenciler ile veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Öğrencileri tebrik eden Kaymakam Bozkır, program sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
