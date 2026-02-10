Bahşılı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda hasar oluştu
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralıların ilk kontrolleri ambulansta yapıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu.
N.Ç'nin kullandığı 06 DHE 464 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde Y.F. idaresindeki 19 AAN 284 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarda bulunan ikisi çocuk 5 kişinin kontrolleri, olay yerine gelen ambulansta yapıldı.
Kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel