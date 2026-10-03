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Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polisin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmasıyla yakalandı. Kasten yaralama suçundan 7 yıl 5 ay, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefetten 6 ay 22 gün cezası olan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.Z. ve "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.A. yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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