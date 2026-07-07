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Kırıkkale'de "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de, 'kasten öldürme' suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.Ç., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de, hakkında "kasten öldürme" suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Can
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