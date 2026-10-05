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Kırıkkale'de dronlu denetimden kaçan sürücüye 11 bin 629 lira ceza kesildi

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Kırıkkale'de dronlu denetimden kaçan sürücüye 11 bin 629 lira ceza kesildi
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Kırıkkale'de Millet Bulvarı'nda dronlu trafik denetimi yapan polis ekipleri, denetimi fark edip ara sokaklardan kaçmaya çalışan minibüs sürücüsünü durdurdu. Sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edilirken, kendisine 11 bin 629 lira ceza uygulandı.

KIRIKKALE'de dronlu trafik denetimini fark edip, ara sokaklardan kaçmaya çalışan 'sürücü belgesi yetersiz' minibüs sürücüsüne 11 bin 629 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Millet Bulvarı üzerinde dronlu trafik denetimin yapıldı. Denetimi fark eden minibüs sürücüsü, ara sokaklara girerek denetimden kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından durdurulan sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne 11 bin 629 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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