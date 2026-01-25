Kırıkkale'de doğal gaz borusunun patlaması sonucu 1 işçi yaralandı

Kırıkkale'de caddede yapılan çalışma esnasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda belediye işçileri su borusunun patladığı yerde çalışma başlattı. Bu esnada borunun yanında bulunan doğal gaz borusu patladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sonrası vücudunda yanıklar oluşan 1 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevrede bulunan bir iş yerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin çalışması sırasında kazanın meydana geldiğini söyledi.

Çalışanlara ve çevrede bulunan esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulunan Sarıibrahim, "Gerçekleşen maddi hasar noktasında devletimiz, hükümetimiz, vatandaşlarımızın her türlü yanında olacaktır. Yangının elektrikle doğal gaz hattı arasındaki ufak bir kazayla çıktığını değerlendiriyoruz. Nedeni, yapılan çalışmalar neticesinde oluşacak raporla ortaya çıkacak." diye konuştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.