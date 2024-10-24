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Kırıkkale'de DEAŞ ve El Nusra Bağlantılı 3 Yabancı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de DEAŞ ve El Nusra Bağlantılı 3 Yabancı Gözaltına Alındı
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Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda DEAŞ ve El Nusra terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 3 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

KIRIKKALE'de DEAŞ ve El Nusra terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında yabancı uyruklu U.H.'nin DEAŞ ile E.S.M.D. ve M.D.'nin ise El Nusra terör örgütü ile bağlantısı olduğunu tespit etti. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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