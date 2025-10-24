Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: İki Yabancı Zanlı Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de düzenlenen terör operasyonunda, DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen iki yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
Örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu İ.S.A.Q. ve A.F.H.A. kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime gönderildi.
