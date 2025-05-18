Kırıkkale'de Cinayet Şüphesi: 4 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kırıkkale'de apartman dairesindeki derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış cesedi bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan S.V., S.V. ve H.V. ile K.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Burak CAN/ KIRIKKALE,