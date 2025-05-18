Kırıkkale'de Cinayet Şüphesi: 4 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Kırıkkale'de bir apartmanda bulunan parçalanmış cesetle ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlik kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST
Kırıkkale'de apartman dairesindeki derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış cesedi bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan S.V., S.V. ve H.V. ile K.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Burak CAN/ KIRIKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel