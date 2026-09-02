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Kırıkkale'de 501 şüpheliye yasal işlem, 21 tutuklama

Kırıkkale'de 501 şüpheliye yasal işlem, 21 tutuklama
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Kırıkkale'de 16-31 Ağustos tarihleri arasında asayiş ve narkotik olaylarına karışan 501 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı, 21'i tutuklandı. Denetimlerde 19 bin 154 araç ve 11 bin 842 kişi sorgulandı, 310 araç trafikten men edildi; aramalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan yasal işlem başlatılan 501 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16-31 Ağustos tarihleri arasında halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, asayiş ve narkotik olaylarına karıştıkları tespit edilen ve suça yönelik paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 501 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Zanlılardan 21'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Çalışmalarda, 19 bin 154 araç ve 11 bin 842 kişi sorgulanırken, 5 bin 993 ticari araç ile 4 bin 483 yük nakli yapan araç denetlendi.

Aralarında çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilenlerin de bulunduğu 310 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda ise 2 tüfek, 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 26 fişek, 246 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA
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