Kırıkkale'de Bitkin Halde Bulunan Sazlık Delicesi Kuşu Tedavi Altına Alındı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan sazlık delicesi kuşu tedavi altına alındı. Karaahmetli köyünde yaşayan Hasan Tarık Bozkoyun, bahçesinin yanında bitkin ve uçamayan sazlık delicesi kuşu buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine köye jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. DKMP ekiplerince teslim alınan kuşun, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan sazlık delicesi tedavi altına alındı.
Karaahmetli köyünde yaşayan Hasan Tarık Bozkoyun, bahçesinin yanında bitkin ve uçamayan sazlık delicesi kuşu buldu.
Vatandaşın ihbarı üzerine köye jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.
DKMP ekiplerince teslim alınan kuşun, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.