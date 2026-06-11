Kırıkkale'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 kişi ağır yaralandı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Hacıbey Mahallesi TOKİ konutları çevresinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. ve U.K.K. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı