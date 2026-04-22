Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, bir belediye çalışanını tüfekle vurarak öldüren İsmail A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, belediye garajında yaşanan bir tartışma sonucunda meydana geldi.

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, belediye çalışanı Celil Yazıcı'yı (42) tüfekle vurarak öldüren İsmail A. (49), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İsmail A., 19 Nisan gece saatlerinde Karakeçili Belediyesi Garajı'nda, garaj bekçisi Celil Yazıcı ile tartışma yaşadı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, İsmail A. yanında getirdiği tüfekle Yazıcı'ya ateş edip, kaçtı. Celil Yazıcı yaralanırken, ihbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yazıcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Karakeçili Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Şüpheli İsmail A. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin koordinesinde, evinin yakınındaki metruk binaya düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında İsmail A., pişman olduğunu belirterek, "Karakeçili Belediye Başkan Vekilliği yaptım. Onurum, şerefim ve namusum için yaptım. Onurum ve şerefim her şeyin önünde gelir" dedi.

Şüphelinin, 2009-2014 yılları arasında Karakeçili Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu kez dev bir indirim geliyor
Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı

Mezar merakı faciaya dönüştü! Hiç hesaba katmadıkları bir şey oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu kez dev bir indirim geliyor
Metroda çekilen fotoğraf tartışma yarattı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi! 5 günlük izin 10 güne çıktı