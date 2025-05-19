Kırıkkale'de 7 Katlı Apartmanda Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Kırıkkale'de 7 Katlı Apartmanda Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki 7 katlı apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın, bodrum kattaki elektrik panosundan başladı ve kısa sürede yayıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 7 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiye müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre. Yeşilvadi Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın bodrum katındaki elektrik panosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede yalıtım malzemelerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartmanda bulunan bina sakinleri, Yahşihan ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen 6 kişiden biri hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, apartmanda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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