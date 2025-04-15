Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

Kırıkkale'de 596 Bin Makaron ve 30 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de yapılan operasyonda bir evde 596 bin 320 makaron ve 30 kilogram tütün bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kırıkkale'de bir evde 596 bin 320 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 30 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde F.B.Ü'ye ait ikamette arama yaptı.

Aramada, 920'si dolu 596 bin 320 makaron ve 30 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.