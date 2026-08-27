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Delice'de 500 Dekarlık Mera Alanına Tuz Çalısı Dikimi Başladı

Delice'de 500 Dekarlık Mera Alanına Tuz Çalısı Dikimi Başladı
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Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükyağlı köyünde, Mera Islah Projesi kapsamında 500 dekarlık alana tuz çalısı fidanları dikilmeye başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş ve İlçe Müdürü Onur Karataş bölgede incelemelerde bulunarak, tuzluluk sorununun azaltılması, toprak erozyonunun önlenmesi, meraların kullanılabilirliğinin artırılması ve hayvan refahına katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, 500 dekarlık mera alanına tuz çalısı dikimi başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Büyükyağlı köyünde "Mera Islah Projesi" çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, tuzluluk sorununun azaltılması ve toprak erozyonunun önlenmesi amacıyla 500 dekarlık mera alanına tuz çalısı fidanlarının dikimine başlandı.

İl Müdürü Fatih Ateş ve İlçe Müdürü Onur Karataş, bölgeye giderek incelemede bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Ateş, yapılan çalışmalarda, meraların kullanılabilirliğinin artırılması ve hayvan refahına katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Kaynak: AA
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