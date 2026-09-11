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Kırıkkale'de 4 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de 4 hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "hükümlü veya tutuklunun cebir ve tehdit kullanarak kaçması" suçlarından 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K. (28), "kasten yaralama" suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (37), "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E.Ç. (19) ile "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. (31) yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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