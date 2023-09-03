Kırıkkale'de 36 Kilogram Skunk Maddesi Ele Geçirildi
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir cipte yapılan aramada 36 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
KIRIKKALE'de polis ekiplerince durdurulan cipin bagajında narkotik köpeği 'Adam' ile yapılan aramada 36 kilogram skunk maddesi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Kırıkkale- Ankara karayolu hızlı tren köprü altındaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir cipi durdurdu. Ekipler, narkotik köpeği 'Adam'ın da yer aldığı aramada, cipin bagajında bulunan valizlerin içerisinde 36 kilogram skunk maddesi ele geçirdi.
Sürücü B.Y. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sürüyor.