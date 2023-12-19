Kırıkkale Belediyesi Öğrencilere Çevre Bilinci Semineri Verdi

Kırıkkale Belediyesi, öğrencilere çevre bilinci, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında seminer verdi. Belediye yetkilileri, öğrencilere çevre koruma ve geri dönüşüm hakkında bilgi vererek, hikaye kitabı dağıttı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından öğrencilere çevre bilinci, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında seminer verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Milli Eğitim Vakfı Orta Okulu'nda etkinlik gerçekleştirdi.

Programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, "Saf ve temiz yüreklerinizle çevreyi kirleten birini uyarırsanız, emin olun bu bizim çalışmalarımızdan daha etkili olacaktır. Yarının Türkiye'sinin sahibi olan geçler, bu olaya sımsıkı sarılıp çevrenize örnek olursanız, Kırıkkale çok daha temiz ve yeşil olacaktır." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün de son yıllarda belediye ve okulların işbirliğiyle tonlarca atık pili toplayarak geri dönüşüme kazandırdıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere çevre bilinci, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında bilgi verildi, hikaye kitabı dağıtıldı.