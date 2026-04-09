Kavga ihbarına giden polisler, çiçeklerle karşılandı

KIRIKKALE Belediyesi personeli, 'kavga' ihbarı yaparak çağırdıkları polis ekiplerini çiçeklerle karşılayıp, Polis Haftası'nı kutladı.

Kırıkkale Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbar sonrası Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini duyan belediye personeli, kavga görüntüsü verdi. Ardından belediye personeli, kavgayı ayırmak isteyen polis ekiplerine çiçek verdi. Polisler, belediye personelinin yaptığı sürprizle şaşkınlık yaşadı.

Ekiplere çiçek veren Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tuncer, "Sizlere küçük bir sürpriz hazırlamak istedik. Konuyla ilgili emniyetimizin haberi vardı. Ayağınıza taş değmesin. Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

