Hatay'da yetim çocuklar için şenlik düzenlendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen 'Kalbimin Sesi' şenliğinde, yetim çocuklara hijyen eğitimi verildi, tiyatro gösterileri ve boya etkinlikleri yapıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yetim çocuklar için şenlik gerçekleştirildi.

Hatay Yardımlaşma Derneği'nde (HAYAD), Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğunca yetim çocuklara yönelik "Kalbimin Sesi" şenliği düzenlendi.

Şenlik kapsamında çocuklara farklı kentlerden gelen tıp öğrencileri tarafından hijyen eğitimi, doğru diş fırçalama teknikleriyle ilgili bilgi verildi.

Tiyatro gösterileri ve boya etkinliklerinin de gerçekleştirildiği şenlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlikte gönüllü öğrenciler, çocuklara çeşitli hediyeler de dağıttı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Okkalı bir ceza yiyen Burak Yılmaz'dan flaş karar

Okkalı bir ceza yiyen Burak Yılmaz'dan flaş karar
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı

Ederson'un dün gece mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Havuzda baygın bulunan ünlü aktris, 57 yaşında hayata veda etti

Havuzda baygın bulunan ünlü aktris, 57 yaşında hayata veda etti
Özkan Yalım’ın sevgilileriyle yeni görüntüleri ortaya çıktı

Otel odasında basılan başkanı zora sokacak yeni görüntüler