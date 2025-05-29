Kırıkhan'da Suriyeli Yetim Çocuklara Algoritma ve Kodlama Eğitimi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriyeli yetim çocukların zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla İstinye Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü tarafından algoritma ve kodlama eğitimi verildi. Etkinlikte çocuklara tiyatro uygulamaları ile eğitimler sunulurken, sonunda kitaplar da dağıtıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriyeli yetim çocukların zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla algoritma ve kodlama eğitimi verildi.
İstinye Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Kulübünce, ilçedeki bir yetim evinde kalan çocuklar için etkinlik yapıldı.
Kulüp üyeleri tiyatro uygulamalarıyla öğrencilere algoritma ve kodlama eğitimi verdi.
Etkinlik sonunda öğrencilere kodlama konusunda kitaplar da dağıtıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel