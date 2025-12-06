Hatay'da minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobildeki iki kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
B.K. idaresindeki 31 ABT 094 plakalı otomobil, Kırıkhan-Antakya yolunun Kurtlusoğuksu mevkisinde, M.C. hakimiyetindeki 31 AOL 51 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki C.A. hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel