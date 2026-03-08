Haberler

Hatay'da kaza sonrası otomobil alev alev yandı: 1 yaralı

Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Y.B. yönetimindeki otomobil, refüje çarptıktan sonra alev aldı. Sürücü hafif yaralı olarak kurtulurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde kaza yapan otomobil alev aldı, sürücü hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi, Kırıkhan-Antakya yolu Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Y.B. idaresindeki 31 AIF 382 plakalı otomobilin, refüje çarptıktan sonra alev aldı. Sürücü, kaza yerine toplanan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Hafif yaralanan Y.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
