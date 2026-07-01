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Ağaçtan düşen kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

Ağaçtan düşen kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü
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Zonguldak'ta kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Aliye Yankın, 21 Haziran'da ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede dün akşam yaşamını yitirmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazının ardından Kırat Mezarlığı'na defnedilecek.

ZONGULDAK'ta kiraz toplamak için tırmandığı ağaçtan düşen Aliye Yankın (54), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 21 Haziran'da Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Kendilerine ait bahçedeki ağaca kiraz toplamak için çıkan Aliye Yankın, dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan kadın, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Aliye Yankın, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Aliye Yankın'ın cenazesinin, bugün ikindi vaktinde Uzun Mehmet Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kırat Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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